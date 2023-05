Quanti episodi avrà Oshi no Ko? Ecco dove si fermerà l'anime

Oshi no Ko è la grande sorpresa del palinsesto anime della primavera 2023. L'adattamento animato dell'idol manga di Aka Akasaka sta godendo di una popolarità ben superiore alle aspettative e che supera persino quella della tanto attesa terza stagione di Demon Slayer. Ma fino a quando verrà trasmesso Oshi no Ko?

Il successo dell'anime prodotto da Doga Kobo si sta riflettendo sul manga di Akasaka e Mengo Yokoyari. Oshi no Ko è infatti entrato nella top 5 di MangaPlus superando persino Dragon Ball Super e My Hero Academia. L'anime, tuttavia, non andrà avanti per molto.

AnimeTV ha rivelato che la prima stagione di Oshi no Ko è composta da sole 11 puntate. Con il debutto avvenuto il 12 aprile e con quattro puntate attualmente mandate in onda, la trasmissione di Oshi no Ko proseguirà per altre 6 settimane, ossia fino al 21 giugno salvo sorprese.

Analizzando l'andamento dell'anime è anche possibile capire a quale punto della storia si fermerà. Il primo episodio di Oshi no Ko dura circa 90 minuti e adatta i primi dieci capitoli del manga. L'anime ha un ritmo di 2,5 capitoli adattati per episodio e dunque la prima stagione dovrebbe fermarsi intorno al capitolo 40, esattamente quando nel manga termina un arco narrativo significativo.