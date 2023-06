Quanti episodi avrà la stagione 2 di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation? L'ufficialità

Continua la polemica sugli isekai, ma le produzioni non si fermano, come quella di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, una delle light novel poi trasformata in anime più famose degli ultimi anni.

La storia segue la vita di Rudeus Greyrat, un giovane disoccupato che, dopo la sua morte nel mondo reale, viene risvegliato in un nuovo mondo come neonato con tutte le sue memorie passate intatte. Rudeus inizia la sua nuova vita con una determinazione rinnovata, sfruttando l'opportunità di correggere i suoi errori passati e sfruttare al meglio le sue capacità. Con una combinazione di intelligenza, magia e conoscenza accumulata, Rudeus si impegna a diventare un individuo migliore e sfruttare appieno il suo potenziale.

La trama di Mushoku Tensei offre una combinazione di avventura, azione e dramma. Rudeus si impegna in varie professioni, impara la magia e si imbatte in incontri memorabili lungo il suo percorso. La sua storia però non si conclude con la prima stagione, dato che Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation tornerà con una seconda stagione tra pochi giorni. A luglio 2023, con l'inizio della stagione estiva, tornerà anche questa serie. Ma quanto durerà?

È stato rivelato il numero di episodi totale di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation stagione 2. L'anime sarà un 2-cour, ovvero verrà trasmesso sia nella stagione estiva, da luglio a settembre, sia in quella autunnale, da ottobre a dicembre. Pertanto ci saranno ben sei mesi di trasmissione: in totale, Mushoku Tensei 2 sarà composto da ben 25 episodi. Seguirete questa serie fantasy?