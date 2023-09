Quanti episodi avrà la Stagione 2 di Spy x Family? Anya torna con nuove missioni

Con appena 87 capitoli pubblicati e 25 episodi trasmessi su due cour nel 2022, Spy x Family è una delle serie più amate dal pubblico. Gli appassionati sono stati travolti dalla dolcezza della piccola Anya, una bambina telepate adottata da un padre che di mestiere fa la spia e da una madre che invece fa l'assassina professionista.

L'adattamento della spy comedy tratta dal manga shonen di Tatsuya Endo sta per fare il suo ritorno. L'esordio di Spy x Family Stagione 2 è vicino, programmato per gli inizi di ottobre. Ma per quanto tempo Anya, Loid, Yor e Bond faranno compagnia agli spettatori?

La stagione d'esordio di Spy x Family consiste in due cour separati di rispettivamente 12 e 13 puntate. Si riteneva che la seconda stagione dell'anime prodotto in collaborazione da WIT Studio e CloverWorks avrebbe potuto seguire lo stesso modello, con una trasmissione suddivisa tra questi ultimi mesi del 2023 e la primavera del 2024. A quanto pare, tuttavia, non sarà così.

Stando a quanto riferito dal leaker @SugoiBingus, Spy x Family Stagione 2 avrà un solo cour composta da un numero di episodi compreso tra 11 e 13. Ma come mai questo calo notevole rispetto alla prima stagione? Lo staff di produzione non ha abbastanza materiale da adattare, per cui deve limitarsi ad animare ciò che il maestro Endo ha messo a disposizione in questo periodo. La prima stagione di Spy x Family copre fino al capitolo 38 del manga, quasi la metà del materiale a disposizione. Dunque, la seconda sarà una stagione breve che consentirà a WIT Studio e CloverWorks di lavorare all'anime anche nei prossimi anni. Ricordiamo inoltre che i due studi d'animazioni sono impegnati anche con il primo film anime di Spy x Family in arrivo nel 2023.