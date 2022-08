Quanti episodi avrà in totale Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean?

La pessima gestione di Netflix della distribuzione degli episodi de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean ha già avuto modo di far discutere la community. Ad ogni modo, tra qualche settimana l'anime tornerà ad arricchire il catalogo del servizio con una nuova ed attesissima tranche di puntate.

Lo scorso mese Netflix aveva confermato il ritorno di Stone Ocean l'1 settembre, a quasi un anno di distanza dalla prima parte. Il colosso pubblicherà infatti 12 episodi totali, dal 13 al 24, e non andranno a concludere la trama principale dell'arco narrativo in questione.

Nelle scorse ore, infatti, sono trapelate le prime informazioni dai cofanetti home video che chiariscono una volta per tutte il numero di episodi complessivi della nuova stagione. Salvo imprevisti, dunque, Jojo: Stone Ocean avrà un totale di 38 episodi. Non sappiamo ancora quando la terza ed ultima parte arriverà su Netflix, tuttavia, alla luce delle polemiche degli ultimi mesi, il servizio potrebbe accelerare le cose ed accontentare la community. Non ci resta comunque che attendere ancora una manciata di settimane per rivedere i personaggi all'opera.

E voi, invece, cosa ne pensate della gestione di Netflix di Stone Ocean? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.