Quanti episodi avrà Vinland Saga stagione 2? Arriva la conferma ufficiale

È passato qualche anno da quando la prima stagione di Vinland Saga è andata in scena sulle TV giapponesi e sui dispositivi di tutto il resto del mondo via streaming. Makoto Yukimura, che era molto restio a far realizzare un anime su una sua storia dopo il problema Planetes, ha acconsentito alla realizzazione ad opera di WIT Studio.

E il risultato è stato ottimo: WIT Studio è riuscito a realizzare un anime davvero eccelso sotto tanti punti di vista e che ha reso Thorfinn uno dei personaggi più importanti della scena dell'animazione nipponica nel giro di pochi mesi. I primi 24 episodi della serie raccontano l'inizio della storia di Thorfinn, ma la vera sfida del figlio di Thors inizia adesso, con Vinland Saga stagione 2. La serie è in arrivo su Crunchyroll e accompagnerà tutti per diversi mesi, ma per quanto di preciso?

Era già noto infatti che Studio MAPPA, che ha preso le redini della produzione dopo l'abbandono di WIT Studio, aveva in programma di realizzare un anime 2-cour, ovvero in onda per due stagioni televisive, quindi sei mesi circa. Ora però emerge il numero di episodi ufficiale di Vinland Saga stagione 2. Come conferma il tweet di AnimeTV, la seconda stagione avrà 24 episodi totali e sarà quindi lunga come la prima. Al termine di questi 48 episodi, Thorfinn potrebbe riuscire a scoprire cosa significa essere un guerriero, dato che adesso deve confrontarsi con scenari con cui mai aveva dovuto avere a che fare prima.

Per comprendere meglio cosa aspetta il vichingo, ecco la sinossi ufficiale di Vinland Saga stagione 2.