Quanti sono gli episodi di Bleach? E quante stagioni? Il riepilogo sull'anime

Sono serviti anni e anni di attesa, ma insieme Dynit e Amazon Prime Video stanno portando al pubblico Bleach doppiato in italiano. A partire dal mese di aprile 2021, Dynit sta pubblicando dei blocchi di episodi sulla piattaforma del gruppo di Jeff Bezos con cadenza mensile. Al momento, l'anime ha pubblicato la saga della Soul Society.

Ci vorrà quindi ancora molto prima di vedere la conclusione dell'anime, durato in patria dal 5 ottobre 2004 al 27 marzo 2021. Quanti sono gli episodi di Bleach? E quante stagioni? Facciamo il punto sulla situazione per capire orientativamente anche quanto potrebbe servire ai produttori italiani per portare l'anime al completo con le voci nostrane.

In totale, durante la sua lunga trasmissione, Bleach ha accumulato ben 366 episodi escludendo film e OAV di vario genere. Questi sono stati raccolti in 16 stagioni, ognuna composta da un numero variabile di episodi. In media, questi sono circa 25 ma non mancano stagioni di soli 15 episodi o con oltre 35 episodi.

Questo significa che prima di poter vedere Bleach al completo in italiano su Amazon Prime Video potrebbe volerci molto più di un anno, sempre ammesso che l'anime ottenga risultati soddisfacenti e che le aziende non siano costrette a interrompere il doppiaggio. In ogni caso, in Giappone tornerà Bleach con una nuova serie incentrata sull'arco finale del manga.