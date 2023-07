Quanti episodi per Castlevania: Nocturne? Trailer e sinossi del nuovo anime Netflix

Le avventure di Trevor Belmont hanno avuto fine nel 2021 con la trasmissione della quarta stagione di Castlevania. Presto, la serie animata originale Netflix basata sul leggendario franchise videoludico sviluppato da Konami farà il suo ritorno.

Nella giornata del 26 giugno, dopo tanta attesa, Netflix ha confermato la data di uscita di Castlevania: Nocturne, il nuovo progetto animato che proseguirà le vicende della famiglia Belmont. L'anime arriverà sul palinsesto del colosso dello streaming dal mese di settembre, me nelle ultime ore sono arrivate diverse, interessanti novità sulla produzione.

In Castlevania: Nocturne non ci saranno più Trevor Belmont e Sypha Belnades, protagonisti delle quattro stagioni dell'anime originale. Il loro posto verrà preso da Richter Belmont, figlio della suddetta coppia.

La serie andrà dunque più avanti nel tempo e sarà ambientata circa nel 1792, in piena Rivoluzione francese. Castlevania: Nocturne conterà un totale di otto episodi, si ispirerà agli eventi di giochi come Symphony of the Night e Rondo of Blood e presenterà il personaggio di Maria Renard.

Attraverso il trailer di Castlevania: Nocturne scopriamo maggiori dettagli sulla trama della serie Netflix. In una parte remota della Francia occidentale, l'aristocrazia controrivoluzionaria stringe un'alleanza contro il Messia vampiro. Egli promette di divorare il sole e scatenare un esercito di vampiri e creature oscure per schiacciare la rivoluzione e schiavizzare l'umanità. Annette, una maga, si mette alla ricerca di Richter Belmont, ultimo discendente della leggendaria famiglia di cacciatori di vampiri.