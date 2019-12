Ecco da quanti episodi sarà composto A Certain Scientific Railgun T

Quello di "A Certain" è un franchise che nel corso di questi anni è letteralmente esploso in una miriade di opere che hanno saputo conquistare milioni di fan, tra manga, serie animate e opere spin-off che hanno saputo mantenere ben in vita l'opera, un'epopea che vedrà presto una nuova aggiunta nei suoi contenuti.

Tempo addietro abbiamo infatti visto le nuove stagioni di A Certain Scientific Accelerator e di A Certain Magical Index, mentre ora quello che tutti attendono è l'attesa terza stagione di A Certain Scientific Raigun, intitolata A Certain Scientific Railgun T e rappresentante una serie spin-off dell'opera originale. Dopo aver svelato la data della premiere di A Certain Scientific Railgun T, fissata per il 10 gennaio 2020, lo staff al lavoro sulla produzione ha ora annunciato anche da quanti episodi sarà composta la serie.

In particolare, è stato reso noto che la serie animata sarà costituita da ben 24 episodi - che secondo alcuni potrebbero venir divisi in due sottostagioni con una piccola pausa verso metà della programmazione - un numero di puntate più che soddisfacenti agli occhi dei fan. Come precedentemente annunciato, A Certain Scientific Railgun T vedrà tanti membri dello staff che ebbero modo di lavorare alle altre stagioni della serie. Tra i tanti, figurano in particolar modo Tatsuyuki Nagai alla regia, Shogo Yasukawa alla sceneggiatura, Yuichi Tanaka al character design e Shingo Fukuyo alla fotografia.