Quanti episodi ci sono di Detective Conan? Ecco la lista per evitare i filler

Diverse generazioni di appassionati sono cresciute con le avventure di Detective Conan, un geniale investigatore alle prese con i casi più disparati da risolvere al fine di sconfiggere un'organizzazione criminale. Eppure, oggigiorno non sono in molti a conoscere tutti gli episodi della serie a causa della mole spaventosa di puntate.

Episodi Canon : 1-5, 7-13, 15-16, 18, 20, 22-23, 27-28, 31-32, 34-35, 38-40, 42-43, 46, 48-50, 52, 54, 57-58, 60, 63, 68-70, 72, 75-78, 81-82, 84-86, 91, 96, 98-105, 110, 113-118, 121-122, 128-134, 136-139, 141-142, 144-147, 153-154, 156-157, 162-164, 166-168, 170-174, 176-178, 188-195, 199-200, 205-206, 212-213, 217-224, 226-231, 233-234, 238-244, 246-247, 249-250, 253-254, 258-259, 263, 266-272, 274-275, 277-280, 284-293, 301-302, 304-313, 316-317, 323-327, 329-336, 338-341, 343-347, 350-351, 354-356, 358-359, 361-362, 366-367, 371-372, 374-375, 381-383, 385-387, 390-391, 394-396, 398-402, 406-408, 411-412, 415-417, 421-422, 425, 427-432, 435-436, 438, 443-447, 449, 453-455, 457-458, 460, 462-467, 469-470, 472-474, 476-477, 479, 481-482, 484-485, 487-488, 490-511, 513-517, 521-526, 528-535, 537-538, 542-543, 545-546, 549-552, 557-561, 563-564, 568-569, 571-576, 578-581, 583-587, 589-590, 592-593, 597-598, 600-601, 608-628, 632-633, 642-657, 659-662, 667-668, 671-676, 681-685, 690-691, 699-706, 710-715, 722-725, 727-728, 731-732, 734, 738-741, 744-749, 751-752, 754-756, 759-760, 763-766, 770-773, 779-783, 785-788, 792-793, 808-812, 814-815, 822-823, 827-828, 830-832, 836-837, 843-844, 847-850, 853-854, 861-864, 866-867, 872-874, 878-879, 881-882, 885-890, 894-897, 901-902, 909-910, 916-917, 919-920, 925-928, 941-942, 952-954, 971-974, 983-984





Episodi Filler: 6, 14, 17, 19, 21, 24-26, 29-30, 33, 36-37, 41, 44-45, 47, 51, 53, 55-56, 59, 61-62, 64-67, 71, 73-74, 79-80, 83, 87-90, 92-95, 97, 106-109, 111-112, 119-120, 123-127, 135, 140, 143, 148-152, 155, 158-161, 165, 169, 175, 179-187, 196-198, 201-204, 207-211, 214-216, 225, 232, 235-237, 245, 248, 251-252, 255-257, 260-262, 264-265, 273, 276, 281-283, 294-300, 303, 314-315, 318-322, 328, 337, 342, 348-349, 352-353, 357, 360, 363-365, 368-370, 373, 376-380, 384, 388-389, 392-393, 397, 403-405, 409-410, 413-414, 418-420, 423-424, 426, 433-434, 437, 439-442, 448, 450-452, 456, 459, 461, 468, 471, 475, 478, 480, 483, 486, 489, 512, 518-520, 527, 536, 539-541, 544, 547-548, 553-556, 562, 565-567, 570, 577, 582, 588, 591, 594-596, 599, 602-607, 629-631, 634-641, 658, 663-666, 669-670, 677-680, 686-689, 692-698, 707-709, 716-721, 726, 729-730, 733, 735-737, 742-743, 750, 753, 757-758, 761-762, 767-769, 774-778, 784, 789-791, 794-807, 813, 816-821, 824-826, 829, 833-835, 838-842, 845-846, 851-852, 855-860, 865, 868-871, 875-877, 880, 883-884, 891-893, 898-900, 903-908, 911-915, 918, 921-924, 929-940, 943-951, 955-970, 975-982, 985-988

In molti non lo sanno, ma Detective Conan è una delle serie più lunghe in assoluto sia dal fronte manga che nella sua controparte televisiva. Ad oggi, mettersi in pari con la serie è estremamente difficile vista la mole di episodi da dover recuperare, tuttaviacrede nel franchise e ha rilasciato anche sul portale italiano le prime due stagioni dell'anime . Ad ogni modo, nel momento in cui vi scriviamo,(rilasciato lo scorso 14 novembre 2020) e la domanda sorge dunque spontanea: qual è il modo migliore per recuperare Detective Conan senza passare per i filler? Quella che segue è la guida all'anime con la suddivisione tra puntate canon (quelle che seguono il manga) e non:

