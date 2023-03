Quanti episodi per EDENS ZERO Stagione 2? L'ending dell'anime

Tra la primavera e l'autunno del 2021 su Netflix faceva il suo esordio l'adattamento animato di EDENS ZERO, la nuova, popolare opera di Hiro Mashima che eredita lo spirito di Fairy Tail. L'avventura spaziale di Shiki Granbell sta per tornare, ma quanto durerà la Stagione 2 di EDENS ZERO?

Il manga di EDENS ZERO è entrato nella sua saga finale, ma dal 1° aprile 2023 gli spettatori potranno proseguire le avventure dell'equipaggio della EDENS ZERO con la seconda stagione dell'anime.

Stando ad alcuni leak emersi in rete, EDENS ZERO Stagione 2 vanterà un totale di 25 episodi, forse divisi in due cour separati. Al momento questa informazione non ha ancora trovato ufficialità, ma se così fosse verrebbe replicata la durata della stagione introduttiva.

Nel frattempo, sul sito web ufficiale del franchise è stato rivelato che la sigla finale di EDENS ZERO 2 verrà composta da ASCA. A chiudere gli episodi della seconda parte dell'anime sarà il brano "Rinne (Reincarnation Cycle)". La sigla di apertura dell'anime in produzione presso J.C. Staff che vede alla regia Shinji Ishihara è invece "Never say Never" di Takanori Nishikawa. Vi lasciamo a un trailer di EDENS ZERO Stagione 2 che si focalizza sul gruppo di antagonisti conosciuto con il nome di 4 Elementi.