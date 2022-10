Quanti sono gli episodi di Fairy Tail? La storia dell'anime fantasy

Il travolgente successo del manga di Fairy Tail spinse alla produzione di un anime dopo nemmeno due anni dal debutto su Shonen Magazine. Adattare l’intera storia di Natsu è stata una vera sfida per gli studi coinvolti. Vogliamo quindi chiarire quanti sono gli episodi di Fairy Tail ripercorrendo a grandi linee le tappe centrali della produzione.

Su Weekly Shonen Magazine #31 del 2009 viene annunciato un adattamento animato del manga fantasy di Hiro Mashima ad opera degli studi d’animazione A-1 Pictures e Satelight, con Shinji Ishihira alla regia, e che inizierà ad essere trasmesso da ottobre 2009 fino a marzo 2013, raggiungendo un totale di 175 episodi divisi in sei stagioni. Nel luglio del 2013 lo stesso Mashima annuncia attraverso Twitter, social dove è ancora incredibilmente attivo, la ripresa della trasposizione animata.

Lo studio A-1 Pictures e Ishihira tornano a lavoro sull’anime, stavolta affiancati dallo studio Bridge. L’adattamento torna ad aprile del 2014 e si chiude nel marzo del 2016 dopo 102 episodi, che comprendono la settima e l’ottava stagione. in cui sono stati adattati anche gli eventi narrati nel prequel Fairy Tail Zero, precisamente dagli episodio 266 al 275. Ad occuparsi del terzo blocco, composto dai 51 episodi della nona stagione e andato in onda da ottobre 2018 a settembre 2019, è stato il trio di studi A-1 Pictures, Bridge e CloverWorks.

In totale, quindi, gli episodi dell’anime di Fairy Tail sono 328, ed escludendo gli eventi filler, raccontati in 63 puntate, l’adattamento riesce a mantenere un certo grado di fedeltà col manga di Mashima. Eravate a conoscenza della storia produttiva dell’anime di Fairy Tail? Fatecelo sapere nei commenti.

Per concludere ricordiamo che è stata confermata la produzione dell’anime di Fairy Tail: 100 Years Quest, sequel della serie, e vi lasciamo ai dettagli sulla nuova edizione di Fairy Tail targata Star Comics e Hachette.