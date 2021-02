Quanti episodi filler ha Naruto Shippuden? Guida per evitare le storie create per l'anime

Nel mondo degli anime sono sempre stati aggiunti qui e lì alcuni episodi originali rispetto alla storia del manga trasposto. Il fenomeno dei filler ha però raggiunto il suo apice con due adattamenti dello Studio Pierrot, ovvero Bleach e Naruto, quest'ultimo contando anche il sequel Naruto: Shippuden.

L'anime col ninja biondo è infatti davvero ricco di episodi appositamente creati per la trasposizione, in modo da far guadagnare tempo all'autore di Naruto e distanziarsi così dai capitoli del manga. Ma quanti e quali sono effettivamente i filler di Naruto Shippuden? Ecco una guida per evitare gli episodi originali. I filler dell'anime sono:

Episodio 28;

Episodi 57-71;

Episodi 91-112;

Episodi 144-151;

Episodi 170 e 171;

Episodi 176-196;

Episodi 223-242;

Episodi 257-260;

Episodio 271;

Episodi 279-281;

Episodi 284-295;

Episodi 303-320;

Episodi 347-361;

Episodi 376 e 377;

Episodi 394-413;

Episodi 416 e 417;

Episodi 422 e 423;

Episodi 427-450;

Episodi 464-469;

Episodi 480-483.

Su 500 episodi disponibili, Naruto Shippuden ha ben 205 episodi completamente filler, senza contare alcune storie per metà tra originali e canoniche. Ciò vuol dire che oltre il 40% dell'anime è completamente inventato da Studio Pierrot, che ha inserito racconti inediti sia tra un arco narrativo e l'altro sia spezzando una saga all'improvviso.

Dopo alcuni anni di episodi filler, invece Boruto sta continuando la storia del manga ampliandola.