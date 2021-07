Quali sono gli episodi più importanti di Detective Conan? La lista completa

È dal gennaio del 1994 che viene pubblicato su Weekly Shonen Sunday il manga di Gosho Aoyama, Meitantei Conan, conosciuto nel mondo occidentale come Detective Conan. In Giappone l'opera ha colpito praticamente da subito e infatti dopo appena due anni, nel gennaio del 1996, partì la trasposizione anime sulle emittenti nipponiche.

Mentre il manga di Gosho Aoyama ancora deve raggiungere i 100 volumi, l'anime di Detective Conan ha già superato i 1000 episodi, senza contare poi lungometraggi frequentissimi e special televisivi. Il brand è infatti uno dei più famosi e apprezzati in Giappone e ogni settimana gli episodi ottengono un buon punteggio di share. Ma degli oltre 1000 episodi di Detective Conan quali sono quelli importanti?

Meno della metà degli episodi si ricollegano infatti in qualche modo alla trama o sviluppano davvero i personaggi. Dei 1011 episodi trasmessi in Giappone, se consideriamo anche gli sviluppi dei personaggi, ci sono 408 episodi di Detective Conan importanti. Il numero scende però a 228 episodi se consideriamo esclusivamente quelli in cui c'è un diretto rapporto con la trama principale e quindi con gli uomini in nero.

Sul sito Xerblade, disponibile alla fonte, potete trovare l'elenco di tutti gli episodi importanti di Detective Conan, quindi sia quelli relativi alla trama principale che alle sottotrame più interessanti. Quali sono invece gli episodi più horror di Detective Conan?