Quanti episodi ha JoJo? Ricapitoliamo le serie de Le Bizzarre Avventure

Le Bizzarre Avventure di Jojo è un manga di Hirohiko Araki che viene prodotto da ormai quarant'anni. La storia dell'autore è suddivisa in varie serie, ognuna con un proprio protagonista e le proprie ambientazioni, anche se spesso non mancano i riferimenti più o meno velati alle altre generazioni se non addirittura la loro comparsa.

Dopo vari tentativi occorsi negli anni, dal 2012 la serie è diventata di nuovo nota al grande pubblico con la versione di David Production. Lo studio ha trasposto finora le prime cinque generazioni di Jojo, trasponendole in quattro serie animate. Vediamo in totale quanti sono gli episodi di Jojo prodotti dallo studio.

La prima stagione di Jojo, che raccoglie Phantom Blood e Battle Tendency, è composta da 26 episodi;

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders è composto invece da 48 episodi;

La terza stagione, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable, è formata da 39 episodi;

L'ultima andata in onda è Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo che nel complessivo ha ben 39 episodi prodotti, come la precedente.

In totale, queste quattro serie di Jojo hanno 152 episodi. Tuttavia non sono mancati alcuni OAV prodotti dopo la terza stagione. Infatti c'è in corso anche Così Parlò Kishibe Rohan. Sono 4 gli episodi su Rohan prodotti tra il 2017 e il 2020 e che portano quindi il totale attuale della serie a 156 episodi.

Questo senza contare che ci sono altre tre serie che attendono una trasposizione: Stone Ocean, Steel Ball Run e Jojolion. Insomma, Le Bizzarre Avventure di Jojo potrebbe essere soltanto a metà di un lunghissimo anime che potrebbe arrivare anche a 350 episodi totali.