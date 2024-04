Quanti e quali episodi mancano al finale di Naruto Shippuden su Italia 2

Ce n'è voluto di tempo, ma alla fine Naruto Shippuden volge al termine anche in Italia. Sul canale Mediaset Italia 2 stanno andando in onda gli ultimissimi episodi dell'edizione italiana dell'anime, quindi facciamo il punto su quanti e quali mancano.

Nel momento in cui scrivo, su Italia 2 l'ultima messa in onda di Naruto Shippuden in italiano risale al 2 aprile 2024, con il quartetto di episodi dal 478 al 481. I titoli delle puntate sono i seguenti:

478: Il segno di riconciliazione

479: Naruto Uzumaki

480: Naruto e Hinata

481: Sasuke e Sakura

Si tratta degli ultimi due episodi della stagione 25, intitolata "Saga di Naruto e Sasuke" e dei primi due episodi della stagione 26, intitolata "Nostalgic Days". 478-479 portano in scena gli eventi dei capitoli 498-499 del manga di Masashi Kishimoto, ovvero le conseguenze dello scontro finale tra i due protagonisti, con la riconciliazione tra i due amici, la fine della Quarta Guerra Ninja e la partenza di Sasuke per iniziare il suo viaggio di espiazione in giro per il mondo, ringraziando Naruto per avergli aperto gli occhi su cosa significa essere un ninja. Le due puntate successive danno inizio ad un mini-arco incentrato sull'infanzia di alcuni personaggi: nel 480 abbiamo visto i retroscena dietro l'orfano Naruto e la piccola e timida Hinata, in quello successivo la solitudine del giovane Sasuke e il vissuto di Sakura.

Il 9 aprile 2024 andranno in onda altri 4 episodi, dal 482 al 485. Questi i titoli:

482: Gaara e Shikamaru

483: Jiraiya e Kakashi

484: La Storia di Sasuke: L'Alba - Prima Parte: gli umani esplosivi

485: La Storia di Sasuke: L'Alba - Seconda Parte: Il Colosseo

Il 482 e il 483 portano a termine la mini-saga Nostalgic Days, mentre i successivi due danno inizio all'arco filler "La storia di Sasuke - L'Alba", incentrato sul viaggio di redenzione dell'Uchiha. Un racconto che proseguirà nella settimana del 16 aprile con gli episodi 486, 487, 488 e 489. Quest'ultimo inaugurerà invece La storia di Shikamaru: una nuvola che fluttua nella tenebra silente, altro filler diviso in 5 parti che proseguirà quindi nella settimana del 23 aprile.

A seguire, il 30 aprile, inizierà la saga finale intitolata Il villaggio della Foglia - Il giorno delle Nozze: questi episodi, 7 in totale, dovrebbero dividersi tra il 30 aprile e il 7 maggio, e raccontano dei preparativi per l'atteso matrimonio tra Naruto Hinata. Un avvenimento che chiude definitivamente Naruto Shippuden, aprendo la strada al suo sequel Boruto: Naruto Next Generations.

Seguirete le ultime puntate dell'anime doppiate in italiano? Intanto ecco perché l'arco finale di Naruto ha un grosso problema ma gli voglio bene lo stesso.

