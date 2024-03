Quanti episodi per My Hero Academia? La programmazione completa dell'anime

La Stagione 7 di My Hero Academia è uno degli anime della primavera 2024 più attesi dalla community di appassionati. La storia di Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e degli altri aspiranti eroi della Classe 1-A del Liceo Yuei sta per riprendere, ma quando esattamente? Scopriamo tutti i dettagli sulla programmazione.

My Hero Academia 7 proseguirà sulla scia delle ultime tre stagioni dell'anime. Ancora una volta, Studio BONES ci proporrà una stagione lunga. È stato infatti rivelato che My Hero Academia 7 avrà un totale di 25 episodi, anche se in realtà – come vi stiamo per far vedere – saranno ancora di più.

Come il manga di Kohei Horikoshi, anche l'anime di My Hero Academia è entrato nel suo arco narrativo finale. Deku ha superato il suo periodo oscuro ed è ora pronto a collaborare con i suoi compagni e con i pochi Pro Heroes ancora in circolazione per contrastare i villain. La sfida tra One For All e All For One è aperta e deciderà il destino della società degli eroi giapponese.

L'uscita di My Hero Academia 7 ha una peculiarità. L'anime comincerà la sua trasmissione dal 6 aprile 2024, ma fino al 27 aprile non vedremo nuove puntate. In queste 4 settimane verranno trasmessi altrettanti episodi riepilogativi con aggiunta di alcune scene inedite chiamati My Hero Academia Memories. Sarà dopo aprile che avrà effettivamente la serie.

I 25 episodi di My Hero Academia 7 verranno trasmessi a partire dal 4 maggio 2024, suddivisi però in due parti (cour) separate. La serie animata di BONES dovrebbe farci compagnia fino al 26 ottobre 2024, dunque per numerosi mesi consecutivi. A proposito, avete già letto le critiche dei fan a My Hero Academia 7?

