Quanti sono gli episodi di ONE PIECE in italiano? ecco quante puntate mancano a Mediaset

La storia di ONE PIECE in Italia non è purtroppo delle più felici poiché la distribuzione delle puntate nel Bel Paese è stata estremamente irregolare ma soprattutto sporadica. Basti pensare, infatti, che dal 2014 sono soltanto 15 gli episodi inediti e doppiati trasmessi sul piccolo schermo. Quale futuro aspetta il franchise in Italia?

Se dal fronte manga la situazione è di certo più rosea sotto l'etichetta Star Comics, Mediaset invece continua con la sua lunga e inesauribile campagna di repliche culminata recentemente con il ritorno di Dragon Ball GT. Ma se il capolavoro di Akira Toriyama ha comunque goduto nel nostro Paese di tutte le puntate di Dragon Ball Super, l'adattamento anime di ONE PIECE ha ricevuto minor fortuna. Non è dato sapere se le cause di questi ritardi siano attribuibili a questioni di licenze con TOEI Animation o per altri motivi, ma resta il fatto che, nel momento in cui vi scriviamo, le puntate che separano la versione italiana dalla regolare e settimanale trasmissione in Giappone sono ben 370 episodi. Fino ad oggi, la programmazione italiana è stata così articolata:

ONE PIECE I: primi 53 episodi, 2001-2002;

ONE PIECE II: dal 54 al 90, 2002-2003:

ONE PIECE III: dal 91 al 129, 2003;

ONE PIECE IV: dal 130 al 143, 2003-2004;

ONE PIECE V: dal 144 al 195, 2004-2005;

ONE PIECE VI: dal 196 al 255, 2008;

ONE PIECE VII: dal 256 al 309, 2008-2009;

ONE PIECE VIII: dal 310 al 400, 2009-2010;

ONE PIECE IX: dal 401 al 452, 2010;

ONE PIECE X: dal 453 al 508, 2012;

ONE PIECE XI: dal 509 al 563, 2014;

ONE PIECE XII: dal 564 al 578, 2018;

L'8 novembre, invece, debutterà in patria l'episodio 949 di ONE PIECE, che proseguirà gli avvenimenti della saga di Wano. Il nostro Paese, invece, attende ancora l'attesissimo doppiaggio della saga di Punk Hazard. Ad oggi non abbiamo alcuna informazione da parte di Mediaset di un possibile ritorno dell'anime in Italia con puntate inedite, ma vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità sull'argomento.