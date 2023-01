Quanti episodi ha la Stagione 2 di Tokyo Revengers? La durata del Christmas Showdown

Pur non comparendo nelle programmazioni ufficiali, Tokyo Revengers Stagione 2 è arrivato in simulcast su Disney+. L'adattamento animato del Christmas Showdown Arc ha dunque già fatto il suo debutto, ma per quante settimane farà compagnia agli spettatori? L'avventura della Tokyo Manji Gang sarà breve.

La prima stagione di Tokyo Revengers è cominciata nell'aprile del 2021 e dopo un totale di 24 episodi ha salutato gli spettatori con un cliffhanger a dir poco clamoroso. Tetta Kisaki aveva già ucciso Chifuyu ed era in procinto di sparare a Takemichi, nell'attuale timeline diventato un membro di spicco della Toman.

Tokyo Revengers 2 riprende proprio da quel momento, inaugurando l'arco narrativo del Christmas Showdown Arc. Nella linea temporale che Takemichi sta vivendo la Toman è corrotta e Mikey è impazzito. Ma con una pistola puntata alle tempie, come farà Takemichi a tornare indietro e salvare tutti i suoi amici?

In attesa di scoprire gli sviluppi della narrazione, LIDENFILMS ha svelato il numero di episodi di Tokyo Revengers 2. Il Christmas Showdown Arc vanterà 13 episodi, ben al di sotto del totale della prima stagione anime. Tokyo Revengers adattava ben tre archi del manga, Toman Arc, Moebius Arc e Valhalla Arc, mentre la seconda stagione una sola saga.

La scelta di una corsa breve è stata quasi obbligatoria per lo staff di produzione. Il prossimo arco narrativo del manga, il Tenjiku Arc, è molto lungo e a seconda di come verrà adattato potrebbe durare anche più dei 24 episodi della prima stagione anime.