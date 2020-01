Nell'episodio 12 di My Hero Academia, Deku si spingerà di nuovo al limite?

L'episodio 13 della quarta stagione di My Hero Academia concluderà ufficialmente l'arco narrativo di Overhaul, con la messinscena dello scontro finale tra il vicecapo della Yakuza e Deku. Il titolo della puntata suggerisce un nuovo power-up per l'eroe, così come le immagini d'anteprima pubblicate dallo staff dell'anime.

Overhaul possiede un Quirk molto potente, e nessuno degli eroi che finora ha cercato di sconfiggerlo è riuscito ad avere la meglio. Solo Mirio ha avuto modo di impensierirlo, ma la sua offensiva non è durata molto, essendo stato colpito da uno dei letali proiettili di Overhaul che ha disattivato il suo Quirk.

Aizawa è fuori gioco, mentre Nighteye ci ha lasciato nella scorsa puntata, trafitto al petto dallo spietato antagonista. Rimane quindi Deku, che allo stato attuale può spingere il suo One For All fino al 20%, il limite massimo sopportabile dal suo corpo.

L'eroe ha già utilizzato questa forma contro Overhaul, e non è riuscito a infliggergli alcun danno considerevole, soprattutto dopo che l'antagonista si è fuso con il suo subalterno. A questo proposito, l'episodio 13 si intitola "Infinite 100%", suggerendo un incremento massivo per il nostro protagonista, che dovrebbe raggiungere il livello più alto del One For All.

L'ultima volta che Deku ha utilizzato il 100%, è stata in occasione dello scontro con Muscular, assicurandosi una vittoria in extremis che gli era costata dei danni ingenti alle articolazioni. Ma dalle immagini che potete vedere in calce, appare chiaro che Midoriya cercherà nuovamente di spingersi al limite; sarà interessante scoprire, a questo punto, come sopporterà tutto questo potere senza soccombere dal punto di vista fisico.

Voi che ne pensate? Lasciateci un commento qui sotto!

Se ve la siete persa, nella sezione articoli è disponibile la recensione della scorsa puntata di My Hero Academia. Negli ultimi giorni, un fan della serie si è cimentato nel disturbante cosplay di un Nomu.