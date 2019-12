L'episodio 139 di Boruto: Naruto Next Generations si mostra in un trailer e varie immagini

Come probabilmente saprete, Boruto: Naruto Next Generations, ultima produzione legata all'apprezzatissima epopea di Naruto e compagni, ha saputo catalizzare su di sé l'attenzione grazie a un arco narrativo che ha permesso ai fan di entrare nuovamente in contatto con tanti personaggi della serie oramai dimenticati.

Con la conclusione dell'ultimo arco narrativo di Boruto Naruto Next Generations, però, i fan sembrano ora pronti più che mai a scoprire quali novità si presenteranno con i prossimi episodio della serie animata, i quali questa volta non andranno "fuori dai binari". Lo studio Pierrot ha infatti creato alcune storie inedite su Boruto - compreso anche l'ultimo arco narrativo di cui abbiamo fatto menzione poco sopra -, ma a quanto pare la prossima saga di Boruto Naruto Next Generations tratterà gli eventi narrati nel manga, con il passaggio all'arco narrativo dei banditi Mujina.

Se la notizia non dovesse già essere più che sufficiente per far schizzare alle stelle l'hype, su Twitter sono state pubblicate anche varie immagini dedicate all'episodio 139 dell'anime, intitolato "Fear!! Onikuma Enko". Insieme alle immagini visionabili a fondo news, è inoltre stato pubblicato anche un vero e proprio trailer della puntata, interessante video attraverso il quale è possibile visionare varie scene dell'episodio, compresi alcuni dei personaggi che faranno la loro apparizione.