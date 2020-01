L'episodio 14 di My Hero Academia commuove i fan, ecco le reazioni su Twitter

Gli ultimi episodi di My Hero Academia sono stati parecchio concitati. Dopo un inizio di saga lento ma in crescendo, l'anime di Studio Bones ha inanellato una sequela di combattimenti, culminando in quello con Kai Chisaki affrontato prima da Mirio Togata, poi da Sir Nighteye e infine da Izuku Midoriya, aiutato dalla giovane Eri.

Ma questa lotta non è stata priva di feriti. Mirio Togata ha perso il suo quirk, mentre Sir Nighteye è quello che ha subito più danni gravi. Conclusa la lotta, Deku viene portato in ospedale nella puntata 14 di My Hero Academia, disponibile da stasera su VVVVid, e lì impotente deve assistere al decesso dell'eroe professionista che negli ultimi giorni l'ha tenuto sotto la sua ala.

Sir Nighteye è sul letto di morte con ferite troppo gravi per riprendersi, ma prima di morire riesce ad affidare le ultime parole a Mirio, di cui vede il futuro. Per lui vede un futuro radioso come eroe e gli chiede di continuare a sorridere, lasciandosi poi andare.

I fan sono rimasti straziati da questa perdita, lanciandosi su Twitter e i vari social per far conoscere gli stati d'animo. in molti piangono Sir Nighteye, con qualcuno che fa anche un paragone con la leggenda Gol D. Roger di ONE PIECE in merito alle risate. In calce potete osservare alcune di queste reazioni, quale è stata la vostra in seguito a questo episodio di My Hero Academia?