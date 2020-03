L'episodio 147 di Boruto introduce una nuova tecnica dell'Ombra

Il mondo di Naruto e Boruto: Naruto Next Generations è piuttosto vasto e ha permesso negli anni di inserire diversi personaggi con tecniche peculiari. Talvolta sono variazioni di mosse già conosciute, altre volte inedite e spesso capita che queste siano introdotti nei vari episodi filler. Una di queste è stata presentata in Boruto episodio 147.

Ormai Boruto, Sarada e Mitsuki sono arrivati all'ultima fase della loro missione: Kokuri è evaso ma il quartetto si trova di fronte la mente dietro il tentato assassinio. Tsukiyo dei Banditi Mujina ha deciso di utilizzare, scioccando i protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations, un tipo di tecnica che ricorda la peculiarità di un clan del Villaggio della Foglia.

Tsukiyo ha infatti usato una tecnica dell'ombra speciale basata sul potere della luna piena. Il nome della tecnica è "Tecnica dell'Ombra della Luna" che ha consentito all'uomo di controllare le ombre dei suoi avversari. Come si può vedere nel video in calce, Boruto e i suoi amici devono quindi fare i conti con le proprie ombre prima di poter dire definitivamente di aver salvato Kokuri dai suoi nemici.

In più, i ragazzi sono in difficoltà perché il potere non proviene dal chakra di Tsukiyo bensì dal proprio, obbligandoli a terminare le energie più in fretta del loro avversario. Grazie all'intervento di Kokuri però i protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations riescono a distruggere la tecnica nemica.

L'arco dei Banditi Mujina tuttavia non si concluderà con questa battaglia dato che è previsto l'arrivo in Boruto di contenuti del manga.