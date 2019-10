L'episodio 16 di Super Dragon Ball Heroes mostra la schiacciante potenza divina di Hearts

L'anime promozionale Super Dragon Ball Heroes sta tenendo viva la passione per Dragon Ball dopo la conclusione dell'ultimo anime pubblicato sulla storia principale, Dragon Ball Super. Nonostante la serie attuale sia non canonico, riesce a mettere in scena scontri e rapporti che tanti fan vorrebbero vedere nella serie principale.

Con l'episodio 16, Super Dragon Ball Heroes si sta avviando verso la conclusione di questo arco narrativo in cui Hearts è stato per larga parte l'antagonista principale. Il climax della saga del Conflitto Universale vedrà una battaglia contro Hearts che, dopo aver ottenuto il Seme Universale, è diventato ancora più forte.

Proprio per questo, Hearts si è denominato "Ammazzadei", decidendo di mostrare la sua nuova potenza uccidendo all'istante Zamasu. Questa sua nuova forma dorata ha potenziato praticamente tutte le abilità di base del personaggio insieme alla telecinesi e anche il Grande Sacerdote adesso inizia a preoccuparsi dell'esito della battaglia.

L'episodio 17 di Super Dragon Ball Heroes in uscita il 29 ottobre potrebbe portare alla conclusione di questo arco. Intitolato "L'ammazzadei definitivo! La nascita di Hearts!", riusciranno Goku e compagni a fermare i piani del malvagio nemico?