L'episodio 18 di L'attacco dei Giganti stagione 3 conferma la morte di un personaggio

L'episodio 18 di L'attacco dei Giganti stagione 3, il 55° complessivo di tutta la serie animata, ci ha messo davanti una nuova ulteriore battaglia, stavolta portata avanti tra gli stessi esseri umani. Eren, dopo aver assistito al quasi suicidio di Armin, vuole iniettargli il siero per salvarlo, mentre dall'altra parte l'altro candidato è Erwin.

Gran parte dell'episodio di L'attacco dei Giganti si è incentrata su questi postumi della battaglia. Il siero che la Legione Esplorativa ha in possesso vale per un'unica dose e, pertanto, consente di salvare una sola persona. Per questo Eren, Mikasa e Levi si affrontano per decidere chi dovrà riceverlo, mangiando il Gigante Colossale: Armin o Erwin.

Il comandante della legione esplorativa ha il corpo per metà dilaniato da una delle rocce lanciate da Zeke, il Gigante Bestia, a causa della carica suicida dove sono morti tutti i soldati eccetto lui e un altro. Erwin già sapeva a cosa andava incontro dando il via a quell'azione e, come abbiamo visto alcuni episodi fa, prima del discorso di incoraggiamento, il soldato era preparato a morire nonostante volesse vedere a ogni costo cosa c'era nascosto nella cantina del padre di Eren.

Alla fine, anche Levi ha deciso di desistere e liberare Erwin da questo mondo. Gli umani lo hanno costretto a diventare un demone, cinico e spietato quando si tratta di sacrificare vite per salvare l'umanità. Il siero va quindi ad Armin, che diventa così il nuovo Gigante Colossale, mentre il comandante Erwin potrà fregiarsi nella morte di aver potuto restituire all'umanità una grandissima e insperata vittoria.