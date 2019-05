L'episodio 54 de L'Attacco dei Giganti 3 è il meglio votato della serie!

La serie animata de L'Attacco dei Giganti, tratta dal'omonimo manga di Hajime Isayama, è una delle più amate dagli appassionati e la nuova terza stagione non ha fatto altro che confermarlo. I fan sono stati decisamente contenti del ritorno della serie e l'hanno dimostrato attraverso l'apprezzamento dell'ultimo episodio 54.

Come sappiamo, d'ora in poi l'anime de L'Attacco dei Giganti 3 uscirà il lunedì, anziché la domenica e lo scorso lunedì è andato in onda l'ultimo episodio 54, con il titolo italiano "Il Coraggioso". Gli eventi incredibili accaduti durante l'episodio ha fatto si che i fan si siano riversati online, invadendo i social con recensioni e rendendo l'episodio 54 il meglio votato della serie.

Sulla piattaforma My Anime List, il 96% degli utenti ha dato un voto di 5/5, mentre su IMDb, gli utenti che hanno dato un voto di 10/10 sono più del 96%. Su Twitter, pagine di fan come Attack on Titan Wiki, hanno ottenuto una percentuale di voti positivi pari al 93%. L'Attacco dei Giganti 3 ha così superato, su My Anime List e la sezione anime di Reddit, serie come Gintama e Haikyuu.

Durante lo scorso episodio 54 abbiamo assistito allo spettacolare scontro tra Levi e il Gigante Bestia, ma nonostante ciò mancano ancora diversi episodi alla fine della serie.