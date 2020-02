L'episodio 7 di Re: Zero Director's Cut includerà anche l'inedito OVA 'Memory Snow'

La Director's Cut di Re: Zero - Starting Life in Another World sta proseguendo la sua corsa senza intoppi, segnando ogni settimana importanti risultati in termini di visualizzazioni streaming legali. A tal proposito, i fan italiani saranno felici di sapere che il prossimo mercoledì sarà trasmesso un episodio inedito, intitolato Re: Zero Memory Snow.

La notizia è stata condivisa poco fa dal profilo Twitter ufficiale della serie, che ne ha confermato la presenza nell'episodio 7 del prossimo 12 febbraio. In Italia l'OVA non era stato distribuito per problemi di licenze, si tratta quindi di una fantastica occasione per spezzare un po' dalla serietà dell'anime e vedere tutti i protagonisti uniti per festeggiare.

Casomai non la conosceste, vi ricordiamo che la sinossi dell'episodio speciale recita quanto segue: "Il Demon Beast Wolgarm è stato sconfitto da Subaru e i suoi amici, i quali hanno salvato i bambini del villaggio di Irlam. Poiché i personaggi possono finalmente godersi un momento di pace, Subaru intraprende una certa missione segreta che nessuno dei suoi amici dovrà scoprire. Tuttavia, sebbene il ragazzo si sia travestito, Petra e gli altri bambini del villaggio lo scoprono dopo cinque secondi appena".

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di recuperare lo speciale? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la serie è attualmente visibile in streaming legale su Crunchyroll e che la seconda stagione di Re: Zero debutterà ad aprile.