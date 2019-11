L'episodio 70 di My Hero Academia segna un punto di non ritorno

Nell’ultimo episodio di My Hero Academia si è dato ufficialmente il via allo scontro con Overhaul. Dopo un’attenta assemblea tra diversi Heroes per valutare tutte le informazioni raccolte, un gruppo di eroi, locali, esterni e reclute, è arrivato al Quartier Generale della Yakuza, con l’obiettivo di fermare i loro piani.

Dopo essere stati accolti con un caloroso benvenuto, si capisce quasi istantaneamente che nonostante la loro forza e volontà, non sarà facile fermare Overhaul e tantomeno riuscire a liberare la piccola Eri dalle terribili condizioni in cui si trova, e che hanno sconvolto i fan. L’episodio comincia con gli eroi professionisti intenti a seguire i seguaci di Overhaul, per localizzarne le posizioni e magari anche la presenza di possibili faide interne.

Midoriya e Mirio doveva occuparsi inizialmente di salvare la giovane Eri dalle grinfie di quello che si è scoperto essere suo padre, Kai Chisaki aka Overhaul, capo della Yakuza. Con l’aiuto della polizia gli Eroi riescono ad assaltare il QG degli avversari. Di fronte ad un avversario enorme, che dà la carica anche agli altri villain, la sola che riesce a contrastarlo è Ryukyu grazie alla sua forma draconica.

Con gli Heroes in grado di sconfiggere i villain di minore livello, l’episodio si conclude con la promessa di salvare Eri da parte di Deku e Lemillion. Ma i terribili piani di Overhaul continuano, e nella scena post credit veniamo a sapere che un gruppo di nemici, conosciuto come gli Eight Bullets, sono pronti ad affrontare, e mettere in difficoltà, i Pro Heroes.