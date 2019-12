L'ultimo episodio di Black Clover ha svelato il vero potere di Charmy

Black Clover sta mettendo in scena nell'anime il lungo arco della Reincarnazione, con i protagonisti Asta e gli altri ragazzi del Toro Nero che sono obbligati a fermare l'attacco elfico alla capitale che ha già mietuto vittime eccellenti come l'imperatore della magia Julius Nova Chrono.

I Cavalieri Magici sono arrivati alle porte del castello e le battaglie diventano sempre più intense. Asta e Mimosa hanno dovuto affrontare, negli episodi scorsi di Black Clover, il mago Rill, posseduto da un elfo che ha reso la sua magia ancora più potente. Per loro fortuna, nella puntata 114 è arrivato un aiuto inatteso.

Mentre Yuno penetrava all'interno del castello, la piccola Charmy si aggrappa al rivale di Black Clover per seguirlo, ma ne viene separata e si ritrova proprio nel bel mezzo dello scontro tra il mago della pittura e il protagonista dell'anime. A sorpresa, Charmy però scatena un potere inedito e che neanche lei sapeva di avere, quando Rill la colpisce dopo che la ragazza gli aveva offerto un piatto di cibo.

Charmy inizia a rendere enorme la pecora gigante che evoca solitamente, fino a che non rivela un enorme lupo all'interno. Non solo questo, perché Charmy improvvisamente diventa più alta rivelando la sua vera natura: la ragazza del Toro Nero è per metà umana e per metà nana, includendo una nuova razza nel magico mondo di Black Clover. L'attacco divora tutta la magia di Rill, salvando Asta e Mimosa.

In calce potete osservare dei frammenti da questo episodio, vi ha colpito la rivelazione dell'episodio 114 dell'anime? Black Clover proseguirà ancora per parecchio tempo, essendo stato rinnovato per il terzo anno consecutivo.