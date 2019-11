L'ultimo episodio di Boruto conferma tutta la perspicacia e intelligenza di Jiraiya

Boruto: Naruto Next Generations, settimana dopo settimana, entra sempre più nel vivo delle vicende che vedono coinvolti Boruto e Sasuke nel passato. E se la minaccia di Urashiki sicuro ci riserverà combattimenti mozzafiato, ciò che davvero rende questo arco narrativo speciale è il confronto tra futuro e passato.

Abbiamo visto la commovente conversazione tra Naruto giovane e Sasuke che ha fatto vacillare anche i cuori più duri, come abbiamo potuto assistere, durante i primi episodi, a un'agrodolce discussione tra il futuro settimo Hokage e Boruto. In ogni puntata il passato sta tornando prepotente a bussare nell'animo di tutti i fan. Ed è proprio questa capacità di scuotere le memorie che renderà indimenticabile quest'arco narrativo tanto inaspettato quanto geniale.

Proprio in questo turbine di emozioni, nell'ultimo episodio (il 132) andato in onda la scorsa settimana in Giappone, vi è stato un cliffhanger che non solo a stupito i fan di tutto il mondo, ma ha anche ribadito, ancora una volta, quanto Jiraiya sia di un intelligenza e di una perspicacia fuori dal comune. Non per niente era uno dei tre ninja leggendari che, durante tutta la sua storia, ha dimostrato più volte di nascondere una sensibilità e un arguzia sottile sotto il velo di semplicità e frivolezza che all'apparenza lo caratterizzano.

In questa occasione, proprio sul finale, l'eremita dei rospi si è rivolto a Sasuke chiedendogli se lui non fosse Sasuke Uchiha, appunto. Domanda che ha spiazzato completamente il portatore dello sharingan, la cui risposta però, avremo nel prossimo episodio. Quali conseguenze questa intuizione potrà avere per il momento non ci è dato saperlo, perciò non possiamo far altro che attendere l'uscita delle successive puntate.

Voi avete visto l'ultimo episodio? Cosa ne pensate e come state trovando, in generale, quest'ultimo arco narrativo? Fatecelo sapere nei commenti.