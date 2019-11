L'ultimo episodio di Boruto ha messo in mostra quanto Naruto e suo figlio siano simili

Fin dal suo arrivo, l'epopea di Boruto: Naruto Next Generations ha sempre cercato di mettere in mostra le diversità tra Naruto e suo figlio Boruto, il tutto al fine ultimo di fuggire dall'ingombrante ombra del padre, un lungo viaggio che ha però trovato un inaspettato arresto nel corso dell'ultimo arco narrativo dell'opera animata.

L'improvviso viaggio che ha portato Boruto nel passato, di fatto facendolo scontrare direttamente con il giovane Naruto che tutti noi abbiamo imparato ad amare, a permesso a tutti i fan di scoprire quanto i due siano effettivamente simili nei comportamenti e nell'indole, un apprezzato cambio di rotta che non sembra volersi arrestare.

L'episodio 132 dell'opera, infatti, ha messo in mostra una simpatica scenetta che per l'ennesima volta ha palesato le somiglianze che accostano i due ninja. Andando più nel dettaglio, dopo aver fallito la sincronizzazione dei loro chakra durante l'allenamento tenuto sotto il vigile occhio Jiraiya, Boruto e Naruto hanno finito inevitabilmente con il litigare. Boruto, infatti, ha mostrato più di qualche remore all'idea di doversi avvicinare alla Volpe a Nove Code di Naruto.

Alla fine, i due si separano e Boruto, nel mentre che sta riprendendo fiato, si ritrova faccia a faccia con suo zio Neji. Questa volta, però, invece di ritrovarsi davanti allo stoico uomo che Boruto a imparato a conoscere, Neji decide d'aprirsi a lui per dargli più graditi consigli, una chiacchierata che si conclude con Boruto che, per riprendersi, decide di darsi un forte schiaffo in faccia. Allo stesso modo, anche Naruto sta però intrattenendo una chiacchierata d'incoraggiamento, occasione di riflessione che si conclude proprio con uno schiaffo in faccia che Naruto decide di darsi per tornare in sé.

Si parla di un dettaglio - come tanti altri che si sono palesati nel corso di queste ultime puntate - ma ciò rappresenta comunque l'ennesimo esempio di come i due si assomiglino. Certo, al sopraggiungere dell'età adulta Naruto ha cambiato il suo atteggiamento, ma da ragazzino mostrava le stesse identiche caratteristiche di Boruto. Proprio in ragion di ciò, in molti si sono tra l'altro chiesti se il processo evolutivo che Boruto dovrà affrontare per divenire adulto sarà più o meno similare a quello che Naruto dovette vivere.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dell'anime Naruto Shippuden. Inoltre, sempre sul sito è disponibile anche la recensione di Boruto: Naruto Next Generations.