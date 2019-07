L'ultimo episodio de l'Attacco dei Giganti anticipa un nuovo grande conflitto

La terza stagione de l'Attacco dei Giganti si è conclusa. Il finale di serie ci ha mostrato la gioia del corpo di ricerca nell'andare oltre le mura, scoprendo le meraviglie di cui si compone il mondo esterno. Tuttavia, l'euforia lascia presto spazio ad un sentimento di risentimento e odio che pone le basi per un nuovo conflitto di enorme portata.

La seconda parte della terza stagione de l'Attacco dei Giganti ha sconvolto le nostre convinzioni e quelle dei personaggi, ha ribaltato le percezioni di un mondo creduto in balia di un nemico famelico per poi scoprire che quest'ultimo fosse rappresentato da loro stessi.

La decisione del governo e del corpo di ricerca è nobile: essi riferiscono tutta la verità all'opinione pubblica, distaccandosi dal modus operandi del precedente re che eliminò tutti i ricordi degli abitanti all'interno delle mura per creare un mondo idilliaco e allo stesso tempo privo di libertà.

Ora la situazione è diversa. Gli abitanti delle mura sono consapevoli di essere una razza predestinata, e proprio a causa di ciò si trovano in pericolo venendo cacciati dagli umani aldilà dell'isola di Paradise. I Marleyani hanno dalla loro il potere dei giganti e l'intelletto proprio del genere umano, un accoppiata che rende ancora più ostico il conflitto che i nostri protagonista si apprestano ad affrontare.

Se prima il nemico era privo di capacità logica e solo pronto ad uccidere, adesso c'è da fare i conti con la pericolosità dei giganti guidati da una mente intelligente e decisa ad estinguere gli Eldiani.

Il conflitto è inevitabile e gli ultimi istanti dell'episodio 22, grazie alla bellissima cura tecnica di Wit Studio, rendono poetiche le circostanze dei personaggi: nonostante avessero combattuto per riprendersi la libertà, la guerra non è ancora finita. La gioia di aver finalmente visto e assaporato il mare viene immediatamente sostituita da un senso di rivalsa e di libertà che aspetta ancora di essere placato, per riuscire finalmente a vedere il mare senza preoccuparsi dell'orizzonte.



L'ultimo episodio ha annunciato la quarta stagione, e ci ha mostrato l'incredibile cambiamento di Eren.