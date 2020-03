Episodio finale di My Hero Academia 4 in arrivo: le animazioni saranno spettacolari

Dopo sei mesi di trasmissione si chiude My Hero Academia stagione 4. Anche questo ciclo di episodi ormai si prepara a salutarci e darci appuntamento a un eventuale My Hero Academia 5. Prima però di gettarci alle spalle questa stagione bisognerà essere testimoni degli eventi dell'ultimo episodio, il 25, programmato per sabato 4 aprile.

Come da solito programma, My Hero Academia 4x25 sarà trasmesso su VVVVID con sottotitoli in italiano e i fan non stanno più nella pelle dopo aver visto le prime anteprime della puntata in questione. Già, perché i video finora divulgati promettono davvero animazioni spettacolari. L'esplosivo trailer con Endeavor ha infatti messo in mostra poche scene ma tutte con animazione realizzate ottimamente.

Le stesse scene sono state presentate anche nell'anteprima che trovate in alto alla notizia e qui si può ammirare ancora meglio il lavoro effettuato dallo staff dello studio Bones per l'occasione. Considerato quanto sarà importante la battaglia che si terrà nell'episodio, congiuntamente al fatto che questa sarà la conclusione della stagione, obbliga ad attendersi un'animazione capace di rivaleggiare e superare quella dell'episodio 13.

Sarà questo il miglior episodio di My Hero Academia stagione 4 e sarà in grado di rivaleggiare con gli episodi meglio realizzati delle precedenti stagioni dell'anime? La risposta arriverà il prossimo sabato, non perdetevi l'episodio intitolato "Il suo inizio".