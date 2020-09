L'ultimo episodio di Food Wars 5 è pronto ma nasconderà sorprese per i fan

Food Wars: Shokugeki no Soma si è concluso oltre un anno fa sulla rivista Weekly Shonen Jump, ampliando in parte la sua storia nei mesi successivi con qualche capitolo speciale. Chi guarda solo anime sta assistendo solo ora all'ultima battaglia dello chef Soma e dei suoi amici, con il nuovo nemico Asahi che vuole conquistare Erina e il Blue.

Nel corso della quinta stagione di Food Wars abbiamo scoperto il passato di Soma Yukihira e la storia della madre. Il tutto si concluderà però con l'episodio del 25 settembre, l'86° della serie e che sarà intitolato "Food Wars", proprio come l'anime. Non sappiamo cosa aspettarci perché arriva un'ulteriore conferma sulle modifiche che la trasposizione apporterà rispetto le scene del manga.

Il tredicesimo e ultimo episodio di Food Wars 5 apporterà diverse modifiche alla storia del manga, con la possibilità di una divergenza rispetto al corso pensato da Yuto Tsukuda e Shun Saeki per la loro opera. Non sappiamo intorno a cosa rivolveranno queste modifiche ma certamente non sarà la prima volta dato che Food Wars 5 è stato infatti già stato stravolto con diversi elementi e cambi di trama negli episodi precedenti. Non resta che aspettare altri 5 giorni per scoprire quali saranno queste modifiche.