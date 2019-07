L'ultimo episodio di Jojo: Vento Aureo conferma ancora che Giorno è figlio di Dio Brando

È stato indubbiamente uno dei tratti più caratteristici del personaggio di Giorno Giovanna, protagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, essere il figlio di Dio Brando, arcinemico della famiglia Joestar che ha creato tantissimi danni durante la prima e la terza serie della storia. L'ultimo episodio conferma questa parentela.

Come se non bastasse l'introduzione del primo episodio, che rivelava a tutti che Dio Brando aveva una progenie, e i vari Muda Muda che utilizza Giorno col suo stand Gold Experience, nell'ultimo episodio di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo arriva un'ulteriore dimostrazione di come i due siano padre e figlio.

Un fan infatti ha scovato una citazione nascosta quando Giorno Giovanna ha utilizzato Gold Experience Requiem, imitando una delle pose più iconiche di Dio Brando quando fu introdotto per la prima volta in Stardust Crusaders. In calce potete vedere le due animazioni a confronto con tantissime somiglianze, dal modo in cui si portano la mano alla faccia allo svolazzare dei lunghi capelli biondi.

E voi avete trovato altre somiglianze tra Giorno e Dio in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo? La parte 5 si è ormai conclusa e i fan non vedono l'ora di sapere quando arriverà la sesta serie, Stone Ocean con Jolyne Kujo protagonista.