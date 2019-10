Il primo episodio di Kabuki-chō Sherlock disponibile su Amazon Prime Video

Dopo le ultime notizie riportare su Kabuki-chō Sherlock, l'interessante anime investigativo prodotto dallo studio Production I.G, oggi ne ritorniamo a parlare.

Infatti proprio in queste ore è stato pubblicato su Amazon Prime Video il primo episodio dell'anime lì indicato col titolo inglese "Case File N°221: KABUKICHO". Ricordiamo inoltre che ogni venerdì sera uscirà un nuovo episodio sulla famosa piattaforma di streaming.

Ad annunciare l'uscita del primo episodio è stato un post diffuso dalla pagina Facebook della Dynit che potete consultare in calce all'articolo. Qualche tempo fa erano stati anche pubblicati vari video promozionali per presentare i personaggi principali della serie, come quello sullo Scherlock di Kabuki-chō Sherlock.

L'anime sembrerebbe un bel giallo con sfumature horror. Senza mezzi termini vengono presi in prestito personaggi di famose saghe letterarie. Di fatti vediamo Scherlock, Watson, Moriarty, tutti personaggi nati dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, e sullo sfondo anche la presenza di Jack lo squartatore che anche qui pare non tradire il suo nome.

Le premesse affinché Kabuki-chō Sherlock (Case File N°221: KABUKICHO) si riveli un bell'anime ci sono tutte. Forse si dovrebbe stare sempre attenti quando si vanno a toccare personaggi tanto famosi entrati, ormai, nell'immaginario collettivo. Infatti dalle creature partorite dalla mente di Sir Arthur Conan Doyle, sono stati tratti innumerevoli film, serie TV e anche rivisitazioni letterario.

Per quante congetture possiamo fare, per sapere davvero che voto dargli, non ci resta che guardarlo. Voi gli darete una possibilità? Vi incuriosisce, oppure no? Fatecelo sapere nei commenti.