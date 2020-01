Nell'ultimo episodio di MHA Deku raggiunge il massimo della potenza e il web impazzisce

L'ultimo episodio di My Hero Academia ha sconvolto tutti con l'entrata in campo di Izuku Midoriya. Dopo aver sfruttato i poteri della piccola Eri per curarsi, Izuku Midoriya ha mostrato l'incredibile forza del Quirk ereditato da All Might, mostrando la forma 100% Infinite di One for All.

Nel futuro, previsto da Sir Nighteye, che ci è stato mostrato nelle puntate precedenti, Midoriya sarebbe sì intervenuto nello scontro con Overhaul, ma sarebbe morto contro il Villain. Ancora una volta Deku è riuscito a sorprendere tutti, fan compresi, superando i propri limiti.

L'intenso scontro ha portato non solo alla rivelazione che il vero erede di All Might sia effettivamente il giovane e impacciato protagonista con la tuta verde, ma anche ad un'importante vittoria contro le forze del male, essenziale per tutti gli Heroes.

Nei post che potete trovare in calce alla notizia, i fan evidenziano e sottolineano la bellezza dell'ultimo episodio, entrato nelle tendenze di tutto il mondo, non solo grazie alle animazioni, come sempre spettacolari, ma anche per l'ascesa di Deku ad un vero e potente Hero, in grado persino di sconfiggere da solo l'antagonista principale di questo arco narrativo, nonché leader della Shie Hassaikai, Overhaul, che aveva rivelato da poco altre potenzialità riguardanti il suo Quirk.