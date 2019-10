Il primo episodio di My Hero Academia 4 ha fatto impazzire i fan con la tripofobia

Durante la storia di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha generato diversi quirk particolari, ridicoli o inquietanti. Siamo passati da quello di Stain che necessitava di ingerire il sangue della vittima per poterla bloccare a quello di Moonfish, criminale poi catturato che utilizzava i propri denti come arma allungandoli a piacimento.

Con l'arrivo di My Hero Academia stagione 4 abbiamo potuto fare la conoscenza di un nuovo personaggio, creato appositamente per questo episodio filler introduttivo. Takeo Tokuda è un giornalista freelance che aveva l'obiettivo di scoprire chi fosse l'erede di All Might, scoprendo anche se solo in parte il segreto di Izuku Midoriya.

Naturalmente, essendo un personaggio del mondo di My Hero Academia, Tokuda non poteva non avere un quirk e questo si è rivelato essere la capacità di far fuoriuscire dalla propria pelle delle lenti fotografiche. Se ai più questo non ha generato problemi, in rete in pochi hanno menzionato che la tipologia di quirk ha degli effetti importanti su chi soffre di tripofobia.

Questa condizione genera in che la ha un disturbo verso protuberanze circolari e piccoli buchi. Essendo il personaggio preparato per questo primo episodio di My Hero Academia stagione 4, i fan che soffrono di questa fobia possono almeno stare tranquilli, dato che il rischio di rivederlo in futuro è basso. E voi avete trovato altri quirk che possono risultare disturbanti e che corrispondono ad altre fobie più o meno conosciute?