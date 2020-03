L'ultimo episodio di My Hero Academia 4 si mostra in un trailer 'esplosivo'

Il finale della quarta stagione di My Hero Academia è ormai alle porte e Studio BONES ha intenzione di concludere la serie con un episodio all'insegna dell'epicità. Proprio per stuzzicare la sete di curiosità dei fan, la compagnia ha già diffuso in rete un primo trailer promozionale per l'ultima puntata.

Dopo aver rivelato in anteprima il design di Hawks, lo studio si appresta a terminare in pompa magna la quarta stagione dell'anime. Pertanto, My Hero Academia 4 non poteva che concludersi con un episodio all'insegna dell'azione. La puntata n° 25, infatti, vedrà all'opera in un combattimento congiunto contro una misteriosa creatura gli attuali Pro Hero più forti in circolazione, rispettivamente Endeavor al primo posto e Hawks.

Per l'occasione, inoltre, è già possibile scorgere un primo assaggio dell'ultimo episodio con il trailer diffuso nelle ultime ore, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La clip di pochi secondi, nonostante la beve durata, mostra immediatamente i muscoli con quello che sembra essere uno scontro all'insegna dell'altissima qualità tecnica a cui lo studio ci ha abituati da anni a questa parte. Ad ogni modo, anche la quarta stagione non dovrebbe concludersi senza rivelare un'ultima sorpresa, in quanto voci di corridoio sembrano confermare il prossimo annuncio di My Hero Academia 5.

E voi, invece, che vi aspettate da questo finale di stagione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.