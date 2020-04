L'ultimo episodio di My Hero Academia 4 omaggia Black Clover e Fairy Tail

La quarta stagione di My Hero Academia è ormai conclusa, seppur non senza lasciarsi alle spalle una piacevole sorpresa. Ad ogni modo, l'annuncio della quinta stagione non è l'unico regalo che Studio Bones ha lasciato ai fan, in quanto la compagnia ha nascosto due brillanti easter egg nell'ultima puntata.

L'episodio 25 dell'anime è stato a dir poco incredibile, uno scontro emozionante che ha visto Endeavor finalmente protagonista, decretandolo ufficialmente come il Pro Hero attualmente più forte in circolazione. Oltre allo straordinario combattimento, Bones ne ha approfittato per aggiungere due bizzarri omaggi ad alcune delle opere di stampo shonen più popolari in circolazione: Fairy Tail e Black Clover.

Gli easter egg in questione, che potete recuperare in calce alla notizia, sono stati scovati da un appassionato che ha notato, nella prima immagine, come il fan n°1 di Endeavor assomigli palesemente a Natsu, con tanto di sciarpa dallo stesso motivo a righe. La seconda scena, invece, riguarda la misteriosa foto dei figli dell'eroe, in cui la maglietta di Natsuo è un omaggio a Black Clover, un'opera serializzata sempre su Weekly Shonen Jump da un collega di Kohei Horikoshi, Yuki Tabata.

Due particolari easter egg non facilmente rintracciabili a una prima occhiata, ma che fungono sicuramente come un bizzarro omaggio a due delle opere shonen più iconiche nell'attuale generazione di manga. E voi, invece, avevate notato questi dettagli? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.