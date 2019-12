L'ultimo episodio di My Hero Academia ha rimosso diverse sequenze presenti nel manga

Continuano le critiche sull'ultima puntata di My Hero Academia. Dopo la trasmissione dell'episodio, i fan si sono scagliati contro Studio Bones per aver adattato piuttosto pigramente lo scontro tra Mirio e Overhaul, a causa di un livello d'animazione decisamente al di sotto degli standard abituali e di alcune scelte registiche discutibili.

Tuttavia i problemi non sarebbero solo di natura tecnica ma anche di contenuto, visto che l'episodio avrebbe rimosso diverse sequenze cruciali del flashback di Mirio, originariamente presenti nel manga. Nell'opera, prima che il proiettile esploso dal subalterno di Chisaki raggiungesse Lemillion, assistiamo a una retrospettiva del suo passato, delle difficoltà durante gli anni scolastici a causa dei bulli, del duro allenamento per adattarsi al suo Quirk, fino ad arrivare al coronamento del suo sogno - diventare finalmente un eroe.

A molti fan non è piaciuta la decisione di rimuovere questi momenti, secondo loro fondamentali per la costruzione del personaggio, mentre altri hanno considerato che l'inserimento di un flashback così esteso nel bel mezzo di una scena d'azione, non avrebbe funzionato in versione animata, spezzando eccessivamente il ritmo della narrazione.

A favore di questa tesi, possiamo affermare che nella puntata incentrata su Tamaki è stato dedicato un ampio spazio al personaggio di Mirio, attraverso delle sequenze che seppur filler hanno rappresentato in maniera soddisfacente l'amicizia tra i due e il suo background narrativo, costellato di momenti difficili ma soprattutto da una volontà incrollabile.

Voi che ne pensate? Vi ha dato fastidio questa omissione o non l'avete neanche notata? Fatecelo sapere con un commento.



Come ogni settimana, abbiamo dedicato un articolo di approfondimento all'ultimo episodio di My Hero Academia.