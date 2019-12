L'ultimo episodio di My Hero Academia ha introdotto una futura minaccia

Nel mettere in scena il passato di Kirishima e il temperamento inossidabile del ragazzo, l'ultimo episodio di My Hero Academia ha introdotto un futuro antagonista molto potente. Facciamo riferimento al mostro comparso nel flashback di Red Riot, contro il quale l'aspirante eroe non riuscì neanche a muoversi, terrorizzato dalla sua imponenza.

Il gigantesco essere prende in ostaggio due ex compagne di corso di Kirishima, alle quali era stata chiesta un'informazione stradale, e la loro incapacità di rispondere scaturisce in lui una forte reazione d'ira - fortunatamente spenta sul nascere da Mina - che gli rifila una risposta di circostanza utile ad allontanarlo.

Se avete visto per la prima volta questo personaggio grazie all'ultima puntata dell'anime, dovete sapere che si tratta di Gigantomachia, un villain molto importante e non un cameo d'eccezione, che successivamente verrà ripreso nel manga dove ricoprirà un ruolo di prim'ordine nei piani di All For One e Shigaraki Tomura.

Senza entrare troppo nello specifico, giusto per darvi un po' di contesto, si tratta di un antagonista dalla forza smisurata che dovrebbe collocarsi nel pantheon dei personaggi più forti di My Hero Academia. Su di lui non sono stati rivelati moltissimi dettagli, ma da quanto abbiamo appreso nel manga ha un rapporto molto stretto con All For One: è totalmente asservito alla sua volontà, nutrendo nei suoi confronti un rispetto incrollabile.

Se lo staff dell'anime continuerà ad adattare la storia con questa velocità, probabilmente alla fine di questa stagione Gigantomachia potrebbe ritornare in scena.

L'episodio 9 di My Hero Academia ha presentato Crimson Riot, l'eroe di Eijiro Kirishima. Fino a che punto potrebbe spingersi la quarta stagione di My Hero Academia?