L'ultimo episodio di My Hero Academia ha presentato l'atteso personaggio meme

La stagione 4 di My Hero Academia si è finalmente conclusa. Dopo un percorso che ha visto Izuku Midoriya affrontare Overhaul e Gentle, gli ultimi episodi della stagione hanno reso protagonista invece Endeavor, l'eroe fiammeggiante diventato il numero uno dopo il ritiro di All Might. La puntata finale ha regalato tanti momenti degni di nota.

Nel mezzo del combattimento dell'episodio 4x25 di My Hero Academia, Endeavor ha rischiato grosso contro il nomu senziente. Ha più volte subito colpi all'apparenza letali e che l'hanno sfiancato enormemente e, mentre la folla si disperava per l'assenza di un vero simbolo della pace, un ragazzo è emerso dalla folla sostenendo l'eroe.

Il personaggio senza nome che richiama a Natsu di Fairy Tail diventerà il simbolo del ritorno di Endeavor facendo notare alla folla le fiamme che ancora sprizzano e che segnalano che l'hero non è ancora morto e sta combattendo per loro. Il ragazzo verrà ribattezzato "Non le vedete"-kun e, come i fan del manga sanno, diventerà un vero e proprio meme in My Hero Academia con anche merchandising associato con il suo volto e con frase recitata.

Purtroppo la stagione 4 non ha mostrato il momento in cui il ragazzo diventa un'icona di questo genere, mentre la stagione 5 di My Hero Academia si concentrerà su nuovi avvenimenti.