Nel quinto episodio della nuova serie Pokémon arriveranno le trasformazioni Dynamax

La nuova serie dedicata ai Pokémon ha mostrato sin da subito un interesse particolare nei confronti del passato, più di quanto non abbiano mai fatto le precedenti stagioni. Tuttavia con la sinossi del prossimo episodio si è finalmente anticipato l'inizio delle avventure di Ash e Pikachu nella nuova regione di Galar.

La nuova "mappa" introdotta nei nuovi giochi Pokémon Spada e Scudo sarà l'ambientazione principale dove Ash e Go potranno catturare molti mostriciattoli mai visti prima, e dove naturalmente potranno affrontare altri allenatori con l'obiettivo di diventare i migliori. Questo significa anche che Go, il nuovo coprotagonista, prenderà il suo vero primo Pokémon, nonostante nel precedente episodio abbiamo visto il suo talento con Scorbunny.

La sinossi del quinto episodio descrive come Go dovrà affrontare un'importante decisione riguardante proprio il suo primo compagno di avventure. Perché il piccolo Scorbunny, che ricordiamo essere uno dei tre starter di Galar, li ha seguiti per tutto il percorso che li ha portati da Wyndon, Goalwick in italiano, fino all'immensa area delle Terre Selvagge, però Go vuole prima catturare il leggendario Mew.

Il titolo del prossimo episodio sarà "Snorlax diventa gigante?! Il mistero del fenomeno Dynamax!" e la sinossi è la seguente: "Ash e Go si sono recati a Galar per investigare sulla crescita sproporzionata improvvisa dei pokémon. E ora sono finalmente giunti a destinazione, nelle Terre Selvagge! Durante la loro esplorazione, di paesaggi mozzafiato, trovano uno snorlax più grande del normale. Potrebbe essere il primo dei pokémon in grado di crescere fino a divenire giganti?!"

Ma la vera sorpresa arriva nelle righe finali della sinossi "Inoltre, Scorbunny, che hanno incontrato a Goalwick, ha seguito Go fino alle Terre Selvagge. Riuscirà a ritrovarlo senza finire nei guai?". Quindi ora starà a Go, subito molto apprezzato dai fan, scegliere se prendere con se il nuovo mostriciattolo nelle sue prossime avventure.