Il primo episodio della nuova serie di Pokémon è disponibile adesso su You Tube

La nuova serie Pokémon è ormai iniziata e il primo episodio è stato mandato in onda. Se n'è parlato molto, come si è parlato del fatto che questa prima puntata avrebbe trattato della nascita di Pikachu o della storia di Ash e Go prima di divenire allenatori a tutti gli effetti.

E mentre sul web iniziano a comparire le prime ipotesi e congetture in merito al secondo episodio di Pokémon che dovrà andare in onda, noi torniamo con una notizia che potrà essere positiva per alcuni e negativa per altri; adesso vi spieghiamo il motivo.

Se ancora non avete visto la prima puntata e avete voglia di dargli una sbirciatina anche solo per capire di che pasta questa nuova serie sia fatta e se vale la pena o meno di vederla, allora vi invitiamo ad andare sul canale ufficiale You Tube di questa nuova e attesissima serie Pokémon, perché The Pokémon Company, in accordo, ovviamente, con TV Tokyo, ha deciso di rendere disponibile gratuitamente sul social per video creato da Google, l'intera prima puntata senza tagli.

Bene, questa è sicuramente una notizia bellissima, però, perché c'è un però, per capirla e godervela al meglio avrete bisogno di una conoscenza insindacabile: la lingua giapponese. Infatti, come sicuramente si era capito, la puntata è in lingua originale e non è munita di sottotitoli né inglesi, né, ovviamente, italiani. Per tale motivo dicevamo che poteva essere, questa, una notizia positiva per alcuni (chi sa il giapponese), negativa o parzialmente negativa per altri.

In ogni caso lasciamo il video alla puntata in cima all'articolo così da poter dare la possibilità a chi interessato di prenderne visione.

E voi l'avete visto questo primo episodio della nuova serie? Vi è piaciuto? Avete intenzione di seguire la nuova serie di Pokémon? Fatecelo saperei qui sotto nei commenti.