In che episodio di ONE PIECE muore Ace? Ritorniamo a Marineford

Ci sono degli episodi che non si dimenticano e ONE PIECE ne ha tanti. Dopotutto, l'opera tratta dall'omonimo manga di Eiichiro Oda va avanti da più di venti anni con una trasmissione no-stop. Abbiamo infatti all'attivo quasi 950 episodi senza contare lungometraggi, speciali e quant'altro.

Uno che è rimasto particolarmente impresso però è quello sulla morte di Portuguese D. Ace. Il pirata che è diventato fratello adottivo di Rufy ormai sappiamo che morì durante la battaglia di Marineford, proprio davanti agli occhi del fratellino e di tutti coloro che erano accorsi a salvarlo scatenando una guerra destinata a rimanere negli annali.

Ma in che episodio di One Piece muore Ace effettivamente? Torniamo indietro al 2011 per capire bene quando accadde. Dopo essere riuscito a scappare, Ace si fermò per scontrarsi con Akainu ma nell'episodio 482 di ONE PIECE, sul finale, subì il devastante attacco dell'allora ammiraglio. Le ferite erano troppo gravi e per questo Ace morì nell'episodio 483 di ONE PIECE tra le braccia di Rufy.

Recentemente abbiamo potuto assistere alla nascita del pugno di fuoco con ONE PIECE Novel A, lanciato in Italia da Star Comics, mentre Boichi ha lanciato la versione manga di questa storia con il primo capitolo di ONE PIECE episode A.