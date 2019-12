Il quarto episodio di Pokémon (2019) si mostra in un interessante trailer

Con la nuova serie dedicata ai Pokémon oramai nel pieno del suo svolgimento e con una nuovo capitolo videoludico finalmente giunto su Nintendo Switch, i fan non potrebbero essere più soddisfatti, con Pokémon (2019) che dopo un inizio pensato per farci guardare al passato, ha infine preso il via per una nuova storia.

Ogni puntata si è per ora rivelata ben accolta dal pubblico, sempre più interessato a scoprire come procederanno le vicende di Ash, Pikachu e dei suoi nuovi compagni di viaggio, una domanda a cui è possibile trovare una parziale risposta grazie al nuovo video promozionale dedicato alla quarta puntata della serie animata. A parte i pochi fortunati che hanno potuto visionare le puntate di Pokémon 2019 rilasciate per errore, tutti gli altri potranno ingannare l'attesa gustandosi un trailer - visionabile a fondo news - bello ricco di scene tratte dal nuovo episodio.

Quanto mostrato permette infatti di assistere a vari combattimenti dopo che i nostri allenatori sono appena atterrati in una nuova città. Tra l'altro, in molti hanno dato particolare peso a uno Scorbunny che è possibile visionare all'interno del video e che sembrerebbe rappresentare il focus della puntata. Il Pokémon è infatti completamente marrone, particolare che molti hanno inteso come segno del suo essere un Pokémon "selvatico".

