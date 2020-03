Nell'ultimo episodio di Pokémon compare un Easter Egg dalle tinte nostalgiche

Se sei un amante di vecchia data dei Pokémon, uno di quelli che ha giocato a tutti i giochi usciti, che anche oggi a 30 anni continua a giocarci e che ha seguito se non tutte, almeno le prime stagioni dell'anime, sicuramente ricorderai una scena della prima stagione che è rimasta nei cuori di tutti per la sua forza emotiva e dolcezza.

Stiamo parlando della puntata in cui Ash ha incontrato per la prima volta quello che un giorno sarebbe diventato uno tra i pokémon più forti di Rosso (nel videogioco), Charizard. All'epoca però era ancora un piccolo e indifeso Charmander, abbandonato dal suo allenatore come se fosse roba vecchia (ricorda un po' i padroni che durante le vacanze smettono di voler bene ai propri animali domestici), fin quando non è arrivato il giovane e temerario Ash che lo ha tratto in salvo guadagnandosi la fiducia eterna del mostriciattolo. Bene, ma perché parliamo di questo evento?

Be', se avete guardato l'ultimo episodio andato in onda in Giappone di Pokémon, allora sapete benissimo che Ash si è reso protagonista della cattura di un nuovo compagno. Parliamo di Gengar, il pokémon di tipo spettro. Forse non ci hai fatto caso, ma durante questa cattura un po' inusuale c'erano richiami molto forti all'incontro sopracitato tra l'allenatore e Charmander. Il primo indizio è dato dal pokémon di tipo fuoco che è stampato sulla maglietta che porta Ash, come potete vedere dalle immagini riportate nel post in calce all'articolo, il secondo è il fatto che, come viene mostrato nella puntata, il Gengar che cattura non è solo molto forte, ma era stato abbandonato dal suo precedente allenatore prima di incontrare Ash. Ed è proprio per questo collegamento che con molta probabilità, lo studio ha deciso di inserire l'Easter Egg del Charmander sulla maglietta del ragazzo, proprio per ricordare quel toccante incontro risalente alla prima stagione della serie.

Non per niente anche questa puntata, al pari di quella della nostra infanzia è stata emozionante, tanto da colpire profondamente gli appassionati.

