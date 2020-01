L'ultimo episodio di Pokémon ci riporta nel passato con un flashback di Ash e Pikachu

Il mondo di Pokémon è vasto, quindi il nuovo anime ha deciso di non concentrarsi solo sulla regione di Galar, da poco introdotta con i videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo. In questo viaggio Ash e Go, la coppia di protagonisti, sta già avendo a che fare con pokémon leggendari appartenenti alle precedenti generazioni, come Ho-Oh.

Dopo il primo incontro tra Ash e Pikachu al laboratorio del professor Oak, tanti anni fa, il duo di protagonisti non se la passò bene. Tra un problema e l'altro, i due però strinsero amicizia che culminò con l'apparizione di un pokémon mai visto prima e che non risultava neanche presente nel pokédex della regione di Kanto.

Quel pokémon era Ho-Oh, tornato nell'anime di Pokémon iniziato nel 2019 il quale ha inserito nell'ultimo episodio proprio la scena in questione. Nella GIF presente nel tweet in calce viene ripreso il momento in cui Ash e Pikachu videro l'arcobaleno in cielo, attraversato dal pokémon uccello a tinte rosse e dorate.

L'anime di Pokémon sta facendo ripercorrere agli appassionati alcune vecchie avventure di Ash, riportandolo nelle regioni delle scorse generazioni. Tra queste c'è anche Hoenn che ha consentito al ragazzo di ottenere un altro trofeo grazie al pokémon Mr. Mime.