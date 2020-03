Il terzo episodio di Pokémon Twilight Wings debutta il 17 marzo, il protagonista sarà Hop

Il prossimo episodio di Pokémon: Twilight Wings sarà distribuito sul canale YouTube ufficiale di Pokémon il prossimo 17 marzo, secondo quanto rivelato nella giornata di ieri dai ragazzi di Studio Colorido. L'episodio numero 3 sarà incentrato su Hop, il rivale del giocatore nella serie di videogiochi Spada & Scudo.

Hop è il fratello di Dandel, l'allenatore Pokémon più forte al mondo. Il ragazzo è stato mostrato per la prima volta nei minuti finali del secondo episodio di Pokémon Twilight Wings e nelle ultime settimane circolavano rumors sulla possibilità che potesse essere il terzo protagonista. La notizia ha reso felice il pubblico giapponese, tanto che il termine "Hop-kun" è recentemente diventato trending topic su Twitter Japan.

Pokémon Twilight Wings è una miniserie animata composta da sette episodi, ambientati in periodi diversi nella Regione di Galar. La prima puntata, intitolata "La Lettera", è stata incentrata sulla storia del giovanissimo John, mentre la seconda ha raccontato le gesta della Capopalestra Bea, l'allenatrice sconfitta in finale da Dandel nella premiere.

E voi cosa ne pensate? State seguendo questa serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto invece, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al magnifico cosplay a tema Pokémon condiviso qualche giorno fa.