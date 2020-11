In che episodio Sasuke ottiene lo sharingan ipnotico eterno? ecco il capitolo di Naruto

A causa della moltitudine di puntate realizzate da Studio Pierrot per Naruto Shippuden, alcune delle quali dalla natura filler, è difficile muoversi tra gli episodi e riguardare le epiche scene della storia. Proprio per questo abbiamo deciso di fare un po' di ordine sulla puntata e sul capitolo in cui Sasuke sfodera lo sharingan ipnotico eterno.

Dopo aver analizzato con attenzione l'Uchiha più forte del Clan e l'abilità oculare più potente degli sharingan, è il momento di fare un po' di ordine su Naruto Shippuden, caratterizzato da centinaia di episodi tra cui numerosi filler. Nella fattispecie, cerchiamo di capire in quale puntata Sasuke Uchiha sfodera la prima volta il micidiale sharingan ipnotico eterno, la forma finale del mamngakyo sharingan del personaggio dopo il trapianto degli occhi di Itachi.

Sasuke, infatti, mostra per la prima volta le sue intenzioni di trapiantarsi gli occhi del fratello durante la sesta stagione dell'anime, in particolare nell'episodio 216 durante una conversazione con Obito. La sua vista, infatti, è già particolarmente compromessa a causa dell'abuso delle tecniche oculari. L'operazione viene completata solo 4 puntate più avanti, nel n°220, in cui Sasuke appare con una benda sugli occhi in attesa di guarire dall'intervento. Cura che si protrae per le lunghe in quanto Studio Pierrot riporta in auge l'Uchiha soltanto 100 episodi più avanti, con la 326esima puntata nella stagione 16, dove la prima vittima dei suoi nuovi poteri è un impotente Zetsu Bianco. Tale scena del risveglio, nel manga, rispecchia invece il capitolo 553.

E voi, invece, approfitterete di questa breve sintesi per recuperare le puntate in questione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.